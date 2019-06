La Juventus vuole a tutti i costi rinforzare il reparto di centrocampo in estate con un grande colpo. Il primo nome sulla lista di Fabio Paratici resta quello di Paul Pogba, che potrebbe fare ritorno a Torino dal Manchester United, ma anche Sergej Milinkovic-Savic della Lazio è una pista da tempo appetibile in casa bianconera. Per finanziare il colpo, però, sarà necessaria almeno una cessione eccellente: Alex Sandro e Joao Cancelo, in questo senso, restano i due maggiori indiziati. Lo racconta Il Corriere dello Sport.