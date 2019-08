Sulle pagine de La Stampa, arriva il commento di Alex Sandro al momento della Juve: "Siamo pronti. Sappiamo che in questa settimana dobbiamo migliorare e dobbiamo aggiustare ancora qualcosa, ma ci siamo. Cosa si deve ancora aggiustare? Tutto (ride, ndr). Difficile dirlo, però stiamo lavorando per essere pronti in campionato. Sarri? Lui è diverso da Allegri, però abbiamo già la sua mentalità: sappiamo già che cosa fare. Tutti dobbiamo ancora migliorare, ma siamo sulla strada giusta. Siamo abituati a cambiare: solitamente nel club si gioca in un modo, mentre in nazionale è un altro. Ogni allenatore ha il suo metodo: Sarri vuole comandare di più e avere di più il pallone, però alla fine la cosa più importante è vincere la partita. E in difesa? Non è solo una particolarità delle squadre di Sarri, ma della Juve. La nostra mentalità non cambierà". Il discorso passa poi su Dybala e il mercato: "Paulo è un amico e un gran giocatore. Sarà sempre importante per la squadra. Situazioni destabilizzanti? No, tutto tranquillo… Anche io leggevo che dovevo andare via, ma poi sono rimasto alla Juve".