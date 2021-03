5









Alex Sandro, a Sky Sport, ha parlato dei prossimi obiettivi della Juve e di Ronaldo.



RONALDO - "Dopo la partita Cristiano Ronaldo era triste come tutti. Volevamo tanto passare il turno, lui era triste come gli altri ma già oggi si è allenato bene, voleva spingere perché sa che in questa stagione ci sono ancora altre cose da vincere".



OBIETTIVI - "Tutti noi sappiamo quello che vogliamo, abbiamo ancora davanti il campionato e una finale di Coppa Italia e lavoreremo per questo". DELUSIONE - "Al fischio finale eravamo delusi per la sconfitta con il Porto. Io credo che l'errore principale è stato l’approccio, i primi minuti della partita, sia all’andata che al ritorno. In quei momenti dobbiamo migliorare. Capire che ogni pallone è importante, può cambiare la partita e la stagione".



DA ADESSO IN POI - ​"Proveremo a fare il nostro meglio, lavoreremo per vincere tutte le partite. Era così già dall'inizio, non è che abbiamo fatto un patto adesso: abbiamo sempre voluto conquistare il campionato. Non è cambiata la nostra mentalità. Ci sono ancora tante partite di Serie A e la finale di Coppa Italia e il nostro obiettivo è vincerle tutte".