Juventus, tributo speciale dello Stadium ad Alex Sandro

Una stagione volge al termine, ci sono come di consueto giocatori che salutano la propria squadra. Che riceveranno l'abbraccio del pubblico, più o meno caloroso. L'Allianz Stadium di Torino ha già visto celebri addi, si pensi a quello di Alessandro Del Piero o Giorgio Chiellini. Domani sarà il turno del difensore brasilianoDomani contro il Monza sarà l'ultima gara del terzino brasiliano con la maglia della Juventus. Il suo contratto è in scadenza al termine della stagione e non verrà rinnovato. Domani sera sarà la sua ultima presenza in quella che per anni è stata "casa". Porterà la Coppa Italia appena vinta sotto la curva, si prenderà l'applauso del pubblico juventino e saluterà.