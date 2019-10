Il bottino è importante, per un soffio non è il massimo auspicabile: nella seconda giornata di gare internazionali, gli juventini si fanno rispettare all'interno del rettangolo verde di gioco. Due vittorie e un pareggio: a partire da Alex Sandro a Singapore, impegnato in Brasile-Senegal (1-1, il risultato finale); in serata, nelle qualificazioni per Euro2020, De Ligt ha battuto 3-1 l'Irlanda del Nord con la sua Olanda. La Polonia di Szczesny ha invece vinto 3-0 in Lettonia. Sia De Ligt che Szczesny hanno giocato l'intera gara, 79' minuti per Alex Sandro.