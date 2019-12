Alex Sandro, terzino della Juventus, si è raccontato nel nuovo episodio di "Players on the road", in onda su Juventus TV. In particolare, sull'amicizia con Danilo: "Sempre insieme io e Danilo, anche le nostre mogli e i nostri bambini sono amici. Ritrovare Danilo è stato bellissimo per tutti, anche in famiglia. Abbiamo iniziato insieme al Santos, poi anche al Porto, in Nazionale e alla Juventus. Le nostre storie sono incrociate, è bello così".