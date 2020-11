Alex Sandro, a JTV, ha parlato del ritorno in campo: "Sono veramente contento di aver potuto giocare 90 minuti. La squadra mi ha aiutato tantissimo, anche l'allenatore. E' difficile stare tanto tempo fuori dal campo così, sono contento per la vittoria. Per aver fatto bene così. Alla Juve devi vincere tutte le partite, siamo abituati a giocare per vincere. Una partita senza vittoria non va bene per noi. Certamente dobbiamo vedere il campionato e la Champions, ma secondo me dobbiamo entrare per vincere le partite. Il mio ruolo? E' sempre stato spingere, sulla fascia. Oggi, con questa formazione, sono lì per aiutare nella costruzione. Secondo me ho fatto bene, anche Danilo che è terzino e sta giocando lì, sta facendo benissimo. L'allenatore sta aiutando benissimo, con lo staff negli allenamenti. Siamo contenti".