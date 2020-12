2









Se Zlatan Ibrahimovic dice che più invecchia e più migliora, forse un Benjamin Button c'è anche nella Juventus: si chiama Alex Sandro, e - quanto sta bene - sulla fascia sinistra va che è una bellezza. Su e giù per novanta minuti, un treno senza fermate intermedie. Anni? Ne fa trenta il 20 gennaio. Tondi tondi. Difficile da credere. Eppure quello che sembra ancora un ragazzino è uno dei leader dei bianconeri. Senatore e uomo spogliatoio, una guida per i più giovani.



IL RITORNO - Nei sei anni a Torino ha migliorato anche la fase difensiva diventando sempre più affidabile per ogni allenatore. L'infortunio appena smaltito è stato il più lungo da quando è alla Juve (circa 60 giorni), ora Alex si è ripreso la fascia e non vuole più mollarla. Perché ok l'alternanza tra Danilo e Fabotta, ma da quella parte il titolare è lui. E non si discute. Lo dicono le circa 40 partite che gioca a stagione. Contro il Cagliari ha fatto il debutto stagionale nella nuova Juve di Pirlo entrando nel finale, col Ferencvaros è partito titolare e stasera, contro la Dinamo Kiev, vuole dare la conferma sul campo di essere tornato al 100%.



PAROLE DA LEADER - Un leader silenzioso come lui in queste partite internazionale serve come il pane per guidare i più giovani. Il gioco della Juve è cambiato, ma la mentalità è sempre la stessa da anni. Un copia e incolla di stagione in stagione, di scudetto in scudetto. E il brasiliano ormai si è abituato anche alle malelingue: "Quando non si vince tutti iniziano a parlare" ha detto nella conferenza di ieri alla vigilia della gara. Tutto sotto controllo per chi in cinque anni in bianconero ha vissuto ogni tipo di emozione, tra sorrisi e lacrime. Nelle sessioni di mercato passate il nome dell'ex Porto è stato spesso accostato a Psg, Manchester United, City e Chelsea: il terzino però non ha pensato nemmeno un attimo di lasciare Torino. E' lì che vuole tornare a cavalcare la fascia come faceva fino a un anno fa. Alex Sandro e la Juve sono alla ricerca di continuità per svoltare la stagione, Pirlo ritrova il suo leader silenzioso.