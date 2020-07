Sono bastati 6 minuti per cambiare una partita, per riaprire la lotta scudetto. La Juve crolla contro il Milan, perde 4-2 in rimonta, dopo aver segnato due gol ad inizio secondo tempo. Un blackout non preoccupante per Sarri, che però spaventa e non poco. Sembrava una Juve quasi perfetta, cinica al punto giusto, ma in pochi minuti si è sciolta. Il rigore per tocco di vraccio di Bonucci, poi il crollo definitivo. E a salvarsi sono in pochi, anzi pochissimi. Non fa la differenza chi entra dalla panchina e in qualche caso fa anche danno...



