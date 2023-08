La nuova stagione diè stata segnata da vecchi problemi difensivi. Anche se potrebbero essere attribuiti alle prime fatiche, nel suo caso si tratta di situazioni note e confermate. Nella Juventus in fase di rinascita, Alex Sandro sta trovando poco spazio a causa del suo elevato costo e della sua scarsa produttività, soprattutto considerando il suo stipendio di 6 milioni e mezzo netti. La recente tournée statunitense non ha migliorato la percezione nei confronti del suo rendimento, e molti sperano che possa essere ceduto ad agosto.Alex Sandro ha recentemente sottoscritto un rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2024, grazie al numero di prestazioni durante la stagione 2022-2023. Nonostante il legame contrattuale rafforzato, il suo futuro con i bianconeri rimane in bilico, poiché l'Al Hilal dell'Arabia Saudita sembra essere molto interessato a portare il giocatore nel loro club.