Intervenuto ai microfoni di JTV al termine della sfida contro l'Atalanta, il brasiliano Alex Sandro ha commentato così quella che è la lotta per un posto in Champions.'È stata una partita veramente difficile, una vittoria importantissima. In questo periodo tutti i punti valgono tanto. Siamo più vicini alla zona Champions ma non è finita, ci sono tante partite che saranno ancora più difficile'.