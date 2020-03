La Juventus guarda anche al mercato, in attesa di capire come finirà questa già lunga e travagliata stagione. Coronavirus a parte, nella rosa della prossima stagione Fabio Paratici dovrà colmare alcune defezioni viste durante questo campionato: una su tutte, la riserva di Alex Sandro, costretto agli straordinari da Maurizio Sarri. Così oltre ai nomi che il mercato potrà riservare, c'è anche quello di Luca Pellegrini, terzino mancino di proprietà bianconera, che sta giocando in prestito a Cagliari. Arrivato in estate dalla Roma, su di lui ci sono fissi gli occhi della Juve, che in estate valuterà se dargli una possibilità per la prossima stagione.