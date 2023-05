Non è stata una bella serata per Alex Sandro e anche le pagelle dei quotidiani evidenziano le sue difficoltà contro il Bologna. In particolare la Gazzetta dello Sport, che giudica così la sua prova: "Due dormite clamorose che rischiano di costare caro alla Juventus: tiene in gioco Barrow nel primo tempo, nella ripresa salta a vuoto su Orsolini. Male da terzino".