"E' Alex Sandro il giocatore bianconero a raggiungere la finale di Copa America. Il Brasile spazza i sogni dell'Argentina di Paulo Dybala con un secco 2 a 0 e si porta ad un passo dall'alzare il trofeo davanti al pubblico di casa.



Il terzino brasiliano è in campo per tutto l'arco della gara nel successo firmato dalle reti di Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Per la Joya invece solo un ritaglio di partita nel finale.



Domenica il Brasile si gioca l'opportunità di vincere una Copa America che manca dall'edizione 2007 in Venezuela, e di farlo davanti al proprio pubblico, al Maracanã (fischio d'inizio ore 22:00 CEST). Di fronte troveranno la vincente tra Peru e Cile (in campo questa notte)". E' il report apparso sul sito ufficiale della Juventus.