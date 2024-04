Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

- "I tifosi del Porto sono caldi, e non avevo la conoscenza del calcio in Italia. Pensavo che sarebbe stato più tranquillo e invece no. La proposta della Juventus è stata un brivido, un sogno poter giocare nella squadra più forte al mondo"."Il più bello? Il primo, dove inizia tutto. Ti fa pensare alla traiettoria che hai avuto per arrivare lì. Però dico sempre ai giovani, le cose più importanti non sono i trofei, ma le persone che ho conosciuto, gli amici, i compagni, gli allenatori. Il trofeo più bello alla Juve è tutto questo"."Il primo è stato il più speciale. Cross di Dani Alves, mi sono girato sul mancino e sembravo Adriano, l'Imperatore"."Figura importantissima nella mia carriera. Ho imparato tantissimo, dentro e fuori dal campo. Persona che vuole sempre il massimo, non solo dai giocatori, ma delle persone. Sbagliare è normale, ma vuole vedere persone che hanno voglia di fare. Rispetta quello. Il valore. Le persone prima del calciatore. Lo ammiro tanto"."Con la mia famiglia sappiamo che arriverà il momento dell'addio o dell'arrivederci, non si sa. Sappiamo che sarà difficile. E' dura immaginare la mia vita senza la Juventus. Quando parlerò della Juventus avrò sempre gli occhi lucidi. Qui sono stato benissimo. L'avrò sempre nel mio cuore".