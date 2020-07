Il terzino sinistro della Juventus Alex Sandro ha parlato a Sky Sport a pochi secondi dalla partita contro la Lazio: “Ogni partita è importante. Sia questa che la prossima. Sappiamo che anche loro vogliono il campionato. Quindi dobbiamo entrare col pensiero di vincere e fare una buona prestazione”.



SUI RISULTATI DELLE ALTRE SQUADRE - “Sono stati buoni risultati per noi, sappiamo che in questo momento è difficile avere tutta la squadra in condizione normale e stare bene. Però noi siamo fortunati di avere tanti giocatori che possono fare la differenza”.