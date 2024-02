Le parole dia Sky:PERIODO - Sono risultati che esistono, può succedere a tutte le squadre. Pensiamo a queste partite, abbiamo perso tanti punti, siamo in un momento da cui dobbiamo uscire il prima possibile. E' naturale, ma dobbiamo fare il nostro meglio.OBIETTIVI - Resettare è iniziare da zero. Dobbiamo seguire la nostra strada, dobbiamo fare di meglil, calciatori, mister, collaboratori, tutti. Dobbiamo mettere qualcosa in più ed è quello che è mancato e abbiamo perso. Dobbiamo tornare al nostro massimo.EMPOLI - Tutti i punti persi alla Juve sono pesantissimi, non è solo quella partita. Dobbiamo migliorare anche negli allenamenti, essere più concentrati per tornare al meglio.MODULI - Conosco Allegri da tanto, sempre quando sente di cambiare lo cambia, noi giocatori abbiamo sempre risposto bene. E' una forza sua, conosce i giocatori che possono cambiare ruolo e può essere uan forza in più