Il terzino della Juve Alex Sandro ha commentato così quella che è stata la vittoria contro l'Atalanta ai microfoni di JTV, dove si è soffermato anche sui cori rivolti a Dusan Vlahovic.- 'È stata una partita veramente difficile, una vittoria importantissima. In questo periodo tutti i punti valgono tanto. Siamo più vicini alla zona Champions ma non è finita, ci sono tante partite che saranno ancora più difficil'.– 'L'ho visto molto tranquillo, è un giocatore che ha esperienza. Purtroppo è successo questo episodio non bello. Finché la legge non è severa continuerà a succedere, non è la prima volta. È successo tante volte coi miei compagni e con me. Bisognerebbe essere più severi con tutti coloro che praticano il razzismo, sia con quelli che guardano sia con quelli che sono dentro al campo. Provo un sentimento di tristezza, non solo quando succede ai miei compagni ma anche agli avversari quando guardo in tv o sui social. Non ha senso. Chi pratica razzismo magari ha figli. Ci sono tanti bambini che vengono allo stadio che non dovrebbero imparare quelle cose. La legge dovrebbe essere più dura'.