Il terzino brasiliano della Juventusha parlato ai microfoni di JuventusTv in vista della gara di questa sera contro il. Queste le sue parole:"Dobbiamo fare il nostro gioco, pensando che c’è speranza di restare in Champions. Dobbiamo tornare a Torino con i tre punti. Cosa serve per vincere? Fare un gol e non prenderne"."Mi piace giocare in qualsiasi ruolo, sono sempre a disposizione. Quando gioco come centrale cambia il discorso di corsa, devo stare anche più attento in zona difensiva. Mi piace giocare lì e spero di poter fare anche meglio".