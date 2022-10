L'esterno bianconeroha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita contro il Bologna.- 'Questa settimana abbiamo lavorato cn grande mentalità. Dovevamo portare per forza 3 punti a casa e abbiamo fatto una partita di squadra, questo ci ha aiutato molto. Penso che in questa fase dobbiamo fare le cose semplici, rischiando a volte, ma sapendo di fare il possibile per difendere, tanto un gol prima o poi arriva.- 'Quando giochiamo con loro due davanti sappiamo che possiamo crossare ad occhi chiusi perchè sono fortissimi. Noi esterni dobbiamo essere bravi a trovarli perchè ci sono sempre'.- 'Siamo li. Abbiamo una bella possibilità con il Brasile, così come le abbiamo con la Juve'.- 'E' l'unico contratto che ho ma dipende da loro'.