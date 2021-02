"Si sdoppia: c'è il dottor Alex che combatte e chiude spazi in fase di non possesso e c'è mister Sandro che fa ammattire Karsdorp e Mancini: rivedere l'azione dell'1-0 per credere"Da questa pagella di Tuttosport, che va a descrivere un voto 7.5, partiamo per mettere in evidenza l'ottima prestazione del terzino sinistro della Juventus ieri nella vittoria per 2-0 contro la Roma all'Allianz Stadium.La pagella de Ilbianconero.com è leggermente più morbida in termini numerici (6.5) ma il giudizio resta più che positivo: "Un'unica discesa e Ronaldo trasforma il guizzo in gol incredibile. Si affaccia un'altra volta e crea un grosso pericolo. Poi è tutto su Karsdorp, Villar, Perez e chi sfonda dalla sua. Pochi intimi."Chi scrive, invece, non ha redatto nessuna pagella, ma nel vedere la partita fin dai primi minuti ha subito provatodel trentenne brasiliano a sbattere la porta in faccia alle azioni laterali della Roma. Un'impressione rinforzata poi dalle discese in avanti ben accennate nelle due pagelle riportate.Insomma, con tutto il rispetto per il buon Frabotta che sta pian piano acquisendo fiducia e sta dimostrando che, non da titolare, ma nei 23 di una rosa di qualità ha diritto di cittadinanza,Certo, c'è qualche cronico giro a vuoto che non deve far abbassare la soglia di guardia in vista degli impegni decisivi della stagione nei prossimi mesi.(tanto per citare un nome di moda in questi giorni) . Però ci lascia una certezza:quando deve metter giù il suo 4-4-2 fluido.