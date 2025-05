Alex Del Piero può allenare la Juventus?

2024 Getty Images

Ha fatto ben presto il giro del web e dei social la notizia diche da ieri è anche ufficialmente allenatore con licenza UEFA Pro , il massimo titolo riconosciuto a livello europeo. La leggenda dellaha infatti completato l'apposito corso della FIGC, con la presentazione della tesi intitolata “Uno per tutti, tutti per uno”. Un'espressione, questa, che ben rappresenta l’essenza della filosofia calcistica e personale di Alessandro Del Piero, da sempre improntata sul valore del collettivo, sul rispetto reciproco e sulla crescita condivisa.

Del Piero può allenare la Juventus?

Del Piero ha voluto condividere la sua gioia sui social, scrivendo con entusiasmo: "…da oggi potete anche chiamarmi “Mister”…". Non sono mancati i ringraziamenti alla FIGC e ai docenti che lo hanno accompagnato lungo il percorso, sottolineando come questa esperienza abbia avuto per lui un significato profondo, ben oltre l’aspetto sportivo. Un momento reso ancora più speciale dalla presenza a sorpresa della sua famiglia: moglie e figli lo hanno raggiunto a Firenze per assistere alla discussione finale, regalandogli un’emozione in più in un giorno già ricco di significato.La notizia, neanche a dirlo, ha iniziato subito a far sognare i tifosi della Juventus, che sperano di poter rivedere quanto prima Del Piero all'interno della società con un ruolo da protagonista, necessario a detta di molti per riportare nella Prima squadra il vero "DNA bianconero". Quasi impossibile, comunque, vedere Alex sulla panchina della Vecchia Signora nel prossimo futuro. Per la Juve, infatti, non è una prospettiva in questo momento, come si può intuire dal fatto che il nome più caldo per l'eventuale (e probabile) sostituzione di Igor Tudor è quello di Antonio Conte : un profilo di grande esperienza, insomma, già vincente con diverse squadre.