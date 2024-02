L'ex giocatore della Juventus Alessioai microfoni di TvPlay ha commentato la stagione attuale della Vecchia Signora con un focus speciale sul tecnico Massimilianoche negli ultimi giorni sembrava potesse essere in discussione. Queste le sue parole:"La sconfitta contro l’Udinese è stata inaspettata, ma anche il pareggio con l’Empoli sempre allo Stadium. Contro l’Inter la sconfitta ci poteva anche stare, ma bisognava mostrare più personalità. Secondo me comunque il campionato non è chiuso. Allegri non può essere discusso, ha vinto 5 Scudetti di fila. Il suo calcio a me non piace, ma gli va fatta una statua per i risultati ottenuti negli anni. I tifosi hanno comunque il diritto di criticarlo".