Alessio Tacchinardi a Radio Sportiva 'Silurate di Thiago alla squadra. La società deve aiutare'

Le parole di Alessioa Radio Sportiva:"Non sono d'accordo con l'analisi di Graziani. Per me le parole di Motta sono giuste. Ma una Juve mentalmente sul pezzo, anche al 60%, vince questa partita a mani basse. È stata una vergogna, soprattutto il primo tempo dove la squadra non ha messo impegno e nemmeno voglia di correre. Una settimana fa esci male, vincendo all'andata, contro il Psv e quindi dovrebbe esserci già un grande bagno di umiltà e con responsabilità in più. Ti presenti a una partita con un tabellone sulla carta favorevole ed esci meritatamente dopo una prestazione del genere. Mi sarebbe piaciuto un Thiago autocritico anche nei mesi scorsi, far capire a questi giocatori che la maglia è da rispettare. Ha dato delle silurate a certi giocatori".

LE COLPE - "Non dò colpe a Motta, ma ci metto anche la società perché sia in Champions che in Coppa doveva parlare e metterci la faccia. Non doveva andare nemmeno lui a parlare, ma qualcuno della società, perché l'allenatore deve essere bravo a non rompere con il gruppo. Motta mi aveva entusiasmato a Bologna, però oggi non abbiamo capito quale sia lo zoccolo duro della Juventus. Koopmeiners ha fatto sin qui una stagione pessima e anche la società dovrebbe aiutare di più Thiago, poi magari è lui che non vuole essere aiutato ma bisognerebbe esserci dentro".