Cross, sponda, correzione volante vincente da pochi passi. A segnare in quel derby di Torino del 3 gennaio 1988 fu Angelo Alessio. Una Juventus ormai orfana di Platini, che dovette faticare non poco per pareggiare contro i "cugini" granata. Alessio, autore del momentaneo 1-1 (finirà 2-2) anni dopo si sarebbe seduto sulla panchina bianconera come vice di Antonio Conte. In attesa di vedere in campo la Juve di Pirlo contro l'Udinese, rivivete quel gran gol di 33 anni fa!