Angelo Alessio, ex vice di Conte alla Juventus, è stato intervistato dall'Herald Scotland dopo essere diventato ufficialmente allenatore del Kilmarnock. Al giornale ha svelato un retroscena di mercato: "Antonio Conte mi ha offerto l'opportunità di seguirlo all'Inter e mi ha detto che ero pazzo a non andare. Ma dopo otto anni insieme arriva il momento in cui vuoi di più. Vuoi una nuova sfida, e per questo motivo gli ho detto del mio desiderio di diventare allenatore.



QUALITA' - "Sono un allenatore meticoloso, studio le tattiche prima di ogni partita e voglio sapere tutto sul nostro avversario, voglio fare un calcio attraente e positivo".



CONTE - "Ho lavorato con Antonio [Conte] per otto anni, abbiamo vinto molti trofei e titoli, ho imparato che se vuoi vincere e continuare a vincere, devi lavorare duro ogni giorno, ogni giorno".