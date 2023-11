Angelo Alessio, ex vice allenatore della Juventus, ha parlato così a TMW: "Il derby d'Italia è molto sentito dai calciatori e da entrambe le tifoserie. Spero di vedere una bella partita, combattuta a livello tattico e con degli spunti tecnici degni del blasone delle squadre in campo. Sicuramente sarà una partita molto importante perché il risultato determinerà anche chi dopo questo match sarà in testa alla classifica di Serie A, ma non sarà decisiva per lo scudetto visto che siamo solo all'inizio del campionato".