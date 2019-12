Your browser does not support iframes.

Alessia Toso è una delle dodici fotomodelle scelte dalla agenzia AP Production per il contest digitale "Save the planet", iniziativa dedicata alla sostenibilità ambientale coordinata dalla celebre showgirl Raffaella Fico: la bella ventenne padovana nei giorni scorsi ha posato a Canazei, in Val di Fassa, per degli scatti davvero "hot" (a dispetto delle temperature in loco), che vi proponiamo anche all'interno della nostra gallery. La folta chioma di Alessia potrebbe essere presto avvistata anche sugli spalti dello stadio di Alessandria: il suo fidanzato è infatti il coetaneo Gianmaria Zanandrea, difensore centrale della Juventus Under 23, attualmente ai box per un lungo infortunio.