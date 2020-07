Ha scelto il nome d'arte Aisha per il suo debutto nel mondo della musica la fotomodella padovana Alessia Toso, vent'anni, fisico a dir poco esplosivo e rime piuttosto taglienti. Il suo brano "Gitana" è da due giorni su Spotify e a giudicare dall’orecchiabilità del ritornello potrebbe piazzarsi bene nella classifica delle hit estive di quest’anno. Alessia tuttavia è una vecchia conoscenza dei lettori di questo sito: il suo fidanzato è infatti il difensore Gianmaria Zanandrea, di proprietà della Juventus, impiegato quest'anno con buona continuità dalla formazione Under 23 prima che un infortunio al ginocchio lo mettesse ai box da febbraio in poi.



