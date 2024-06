Alessia Capelletti alla Juventus Women: il comunicato

Laannuncia l'ingaggio di Alessia, portiere classe 1998 ( ve ne avevamo parlato QUI ). Di seguito il comunicato integrale.Alessia Capelletti è una nuova giocatrice della Juventus Women.Portiere, classe 1998 di Cremona, arriva in bianconero dal Parma – al termine di una stagione che ha visto le emiliane chiudere al terzo posto in classifica nella Serie B Femminile – e firma un contratto fino al 30 giugno 2026.Prima di passare al Parma (due anni fa), nato acquisendo il titolo sportivo dell'Empoli proprio nell'estate del 2022, Alessia ha giocato due stagioni nella società toscana. Due, proprio come quelle trascorse in Emilia-Romagna. Annate, quelle tra le fila del club ducale, in cui la classe '98 è retrocessa in Serie B, nonostante una stagione positiva a livello individuale, e successivamente – in quella che si è appena conclusa – ha provato a ottenere immediatamente la promozione, ma senza riuscirci.In questi anni, però, non sono mancate le soddisfazioni personali per lei: nel 2022 è stata il portiere che ha effettuato più parate nell'anno solare nella massima serie, davanti a Laura Giuliani (Milan) e Sara Cetinja (all'epoca al Pomigliano, ma attualmente all'Inter). A testimonianza del suo valore, sempre nel 2022, Alessia è stata premiata dall'Apport (Associazione Italiana Allenatori dei Portieri) in quanto miglior estremo difensore Under 23 della stagione 2021/2022.Ora, ad attenderla, questa nuova avventura in bianconero, altamente stimolante, con l'obiettivo di continuare a migliorarsi ogni giorno.Benvenuta, Alessia!