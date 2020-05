Lo stop all'attività della sua Juventus Under 23 ha dato quantomeno a Gianmaria Zanandrea l'opportunità di festeggiare il suo 21° compleanno in totale relax, godendosi il mare di Jesolo. Il difensore bianconero non era certo solo: insieme a lui c’era la splendida fidanzata Alessia Toso, che su Instagram ha postato un’immagine del panorama dal terrazzo. Foto che contiene "un segreto" ha scritto la ragazza, perché solo guardando attentamente nel riflesso del vetro (aiutandosi con il puntatore del mouse in basso a sinistra) si può vedere il volto di Gianmaria intento a scattarla. Non vi biasimiamo, tuttavia, se la vostra attenzione si concentra su altro…



