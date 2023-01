Alessandro, comico, parla a Gazzetta di: "È senza dubbio una sfida scudetto, ma è anche una sfida tra millenial e boomer. Tra i giovani del Napoli e la “Vecchia Signora”. Una sfida che continua da anni ma che ha sempre il sapore dell’evento perché irrimediabilmente ci fa tuffare nei ricordi indelebili dei nostri scudetti, dei gol di Maradona, dei successi di una città. È un modo diverso di vedere la vita... Chi vede tutto bianco e chi vede tutto nero. Noi vediamo tutto azzurro! Noi abbiamo i piedi per terra ma la testa tra le nuvole. È chiaro che questi risultati ci esaltino, resta però la consapevolezza delle difficoltà. Sulla questione capolista, mi ha fatto sorridere un ristoratore di via Caracciolo... Ha detto: “Se il Napoli continua così, per rispetto dal menù tolgo il primo... Si passa direttamente ai secondi!".