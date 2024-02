Le parole di Alessandroa Sky Sport riguardo a Dusan"È l’ultimo passaggio che un campione deve fare per diventare tale. Ci sono ragazzi che sentono il peso di questa maglia ed è molto importante, poi l’ultimo passo arriverà, per alcuni di loro no, ma Allegri ha dei bravi ragazzi e non è cosa da poco, dei ragazzi che ci tengono che lavorano e sono responsabili, caratteristiche necessarie per crescere".