Alessandro Del Piero adesso può allenare: ha passato il corso Uefa Pro

AFP via Getty Images

Chiamatelo “Mister” Del Piero . Oltre a essere stato capitano, simbolo e numero 10 della Juventus , ora Alessandroè ufficialmente anche un allenatore con licenza UEFA Pro, il massimo titolo riconosciuto a livello europeo. L’ex fuoriclasse bianconero ha infatti superato il corso della FIGC, concludendo il percorso formativo con la discussione della propria tesi, dal titolo “Uno per tutti, tutti per uno”. Il titolo rispecchia perfettamente la filosofia calcistica e umana di Del Piero, sempre centrata sul gioco di squadra, sul rispetto e sulla crescita collettiva.

Il messaggio sui social

Sui social,ha condiviso la propria gioia, scrivendo: «”…». Ha poi ringraziato la FIGC e i docenti che lo hanno seguito nel corso, sottolineando l’importanza di un cammino che va ben oltre il semplice risultato sportivo. Ma soprattutto, ha voluto dedicare un pensiero speciale alla sua famiglia: la moglie e i figli gli hanno infatti fatto una sorpresa presentandosi a Firenze il giorno della discussione, rendendo il momento ancora più significativo. Un traguardo che arriva dopo anni di studio, riflessione e preparazione, e che segna l’inizio di un nuovo capitolo.Con questa abilitazione, Del Piero può ora allenare ufficialmente in Serie A, Serie B e nelle competizioni UEFA. La sua presenza in panchina, anche se ancora ipotetica, accende la fantasia dei tifosi bianconeri, che sognano un futuro ritorno del loro numero 10, ma questa volta nelle vesti di allenatore. Il suo percorso potrebbe rappresentare un prezioso contributo per il calcio italiano, unendo carisma, esperienza e una visione moderna del ruolo tecnico."… da oggi potete anche chiamarmi “Mister”…Grazie alla FIGC e a tutti i docenti che mi hanno accompagnato in questo Corso, sono riconoscente a tutte le persone che hanno collaborato e condiviso con me questo importante percorso formativo.E un grazie speciale ai miei figli e a mia moglie per il supporto che mi hanno dato in questi anni di studio e per la bellissima sorpresa che mi hanno fatto oggi a Firenze, presentandosi alla discussione della mia tesi, che racchiude una parte importante delle mie esperienze professionali e umane, e la mia visione del calcio e del ruolo dell’allenatore.Grazie!".