Alessandroha parlato ai microfoni di Vivo Azzurro. Le sue parole:"Voglio ricordarne uno solo: il Mondiale. Iniziato qui a Coverciano tutto il percorso, poi tanti altri. Un percorso stupendo, bellissimo, emozionante, sali e scendi e sconfitte pesanti ma o si vince o si impara"."Ho fatto parte di un'epoca in cui era richiesto più lavoro rispetto all'epoca precedente, oggi è in un gioco armonioso. Il 10 deve rimanere lo stesso: il giocatore con creatività, con qualcosa in più e che veda qualcosa che gli altri non vedono"."La bellezza nel calcio è stupire, si può fare anche con un passaggio semplice se con tempi e velocità giusta"."Mi auguro che siano liberi di testa, ci sono tante pressioni ed aspettative sia da fuori che personali, ma spero siano consapevoli della forza che hanno".