Alessandro, intervistato dal Corriere della Sera, ha espresso il suo punto di vista sulle squadre come lae la, affermando:"Ammetto che non amo guardare le partite della Juve né quelle della Roma per il gioco che propongono. Ma ad Allegri va riconosciuta la capacità che ha avuto lo scorso anno di compattare il gruppo in mezzo alle tempeste processuali. Quest’anno con i giovani Max sta facendo un lavoro sensazionale".- "Vero, la Juve non ha gare di Champions, però disputerà le due semifinali di Coppa Italia. Piuttosto ritengo che il momento della verità per i bianconeri arriverà in aprile, quando il calendario prevede gli scontri con le big, dal Torino al Milan, alla Roma. Ecco, in quel mese si vedrà il vero valore della Juventus".