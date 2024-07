Le parole di Alessandroin conferenza stampa:"Il no alla Juve? Ci sono state tante squadre che mi hanno cercato. Sono nato e cresciuto nel Torino, ho sempre giocato nel Torino e ho letto i nomi a Superga: in questo momento mi sentivo di tradire in primis un po' me stesso. E poi qui l'affetto della gente si fa sentire: sono stati 2-3 giorni a Napoli prima di venire in ritiro, si poteva toccare con mano la passione della persone per il calcio. Sono contento della scelta che ho fatto".