Questa sera la Juventus Under 23 scende in campo al Moccagatta come squadra ospite, di fronte, infatti, ci sono i padroni di casa dell'Alessandria. La compagine di Zauli è reduce da due brutte sconfitte consecutive e si approccia al match contro i Grigi con diverse assenze e numerosi giocatori della Primavera presenti nella lista dei convocati. La squadra di Moreno Longo, invece, non nasconde le proprie ambizioni e punta a vincere il girone A di Serie C.



IL TABELLINO



Alessandria-Juventus: 0-0



Marcatori:



Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Macchioni; Parodi, Casarini, Bruccini, Mustacchio, Celia; Eusepi, Arrighini. A disp.: Crisanto, Chiarello, Cosenza, Di Quinzio, Gazzi, Corazza, Crosta, Mora, Giorno, Bellodi, Rubin, Stanco.​ All. Longo

Juventus (3-4-2-1): Nocchi; Delli Carri, Alcibiade, Gozzi; Barbieri, Leone, Barrenechea, Rosa; Rafia, Dabo; Brighenti.​ A disp. Bucosse, Raina, Boloca, Anzolin, Riccio, Mulazzi, Troiano, Compagnon, Aké, Marques, Iling-Junior.​ All. Zauli



Ammonizioni: (Celia​ (A) 27', Zauli (J) dalla panchina 32')



Arbitro: ​sig. Perenzoni della sez. di Rovereto



INTERVALLO



35' - GOL ALESSANDRIA, dagli sviluppi di un calcio d'angolo Eusepi raccoglie una deviazione e da due passi non fallisce



34' - Rasoiata da fuori area di Casarini, bravo Nocchi a replicare



32' - Ammonito Zauli per proteste



29' - OCCASIONE JUVE, Leone prende lo scarico di Dabo, slalom al limite dell'area e conclusione potente su cui Pisseri fa un gran intervento



27' - Celia cade in area dopo un contatto con Barbieri: l'arbitro vede la simulazione e punisce l'attaccante con il giallo



22' - OCCASIONE ALESSANDRIA, Mustacchio si fionda su una palla che rimbalza in area, il suo tiro di controbalzo prende il volo sopra la traversa



10' - OCCASIONE ALESSANDRIA, pallone che rimane pericolosamente nell'area bianconera: Eusepi tenta la conclusione che viene murata



8' - Fase di studio della partita: le due squadre fanno girare palla senza affondare il colpo



3' - Brighenti tenta un colpo alla Quagliarella, ma la sua conclusione dalla distanza è debole



1'- Perenzoni fischia l'inizio del match