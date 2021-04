Terza sconfitta consecutiva per lache viene battuta dall'con il risultato di 2 a 0 ( QUI la cronaca del match ). Tante le insufficienze: prestazione tra le peggiori della stagione, se non la più brutta in assoluto. I nuovi arrivati a gennaio fanno ancora fatica a trovare un posto in questa squadra.– Sul primo gol non può nulla, ma sul secondo le responsabilità ci sono e pesano– In alcune occasioni non è particolarmente brillante, ma in apertura di ripresa salva un gol già fatto con un intervento in recupero prodigioso– Dopo due uscite a vuoto ritrova una prestazione senza errori pesanti– Diverse chiusure importanti: solido e attento– Una buona partita nelle due fasi– Sue le uniche occasioni di marca bianconera (Dall'83'- Entra quando la partita è pressoché conclusa)– All’esordio da titolare tra i professionisti: le gambe non tremano e la testa rimane lucida, una prova più che positiva– Tecnicamente impreciso in più di un’occasione, errori che danno il possesso alla squadra avversaria (Dal 73'- Non riesce a incidere minimamente sulle sorti del match)– Di solito è lui ad illuminare: oggi è buio pesto– Un buono scarico su Leone, per il resto davvero troppo poco (Dal 58'- Si fa notare in due occasioni: quando entra e quando viene ammonito, per il resto non è mai nel vivo del gioco)– Lotta come al solito ma predica nel deserto: troppo isolato e anche la sua prestazione, di riflesso, ne risente (Dall'83'- Pochi palloni toccati a match già indirizzato)- La squadra è rimaneggiata e Zauli deve lavorare in emergenza. I bianconeri, però, al di là della sconfitta hanno creato veramente troppo poco