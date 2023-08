Da Juventus.com:IL TABELLINO DI ALESSANDRIA-JUVENTUS NEXT GENAmichevole - Sabato 26 agosto 2023Alessandria - Juventus Next Gen 0-1Stadio "Giuseppe Moccagatta" - Alessandria (AL)Marcatori: 26’ pt Turicchia (J).Alessandria: Liverani, Nichetti (16’ st Gueli), Checchi, Gazoul (16’ st Pagliuca)(43’ st Bello), Rota, Cori (1’ st Ghiozzi), Pellegrini (1’ st Pellitteri), Nunzella (30’ st Galeandro), Ciancio (cap.), Ercolani (16’ st Belgiovine), Sepe (30’ st De Ponti). A disposizione: Virano, Menno, Marasco, Zani. Allenatore: Fulvio Fiorin.Juventus Next Gen: Garofani, Mulazzi (32’ st Perotti), Turicchia, Huijsen (27’ st Poli), Muharemovic (cap.), Savona, Maressa (38’ st Rouhi), Nonge (27’ st Valdesi), Guerra (32’ st Da Graca), Hasa (32’ st Lipari), Mbangula (1’ st Mancini). A disposizione: Daffara, Scaglia, Riccio, Citi, Cudrig. Allenatore: Massimo Brambilla.Arbitro: Gabriele Restaldo di Ivrea (Assistenti: Michele Piatti di Como, Nicola Morea di Molfetta).