Giancarlo Alessandrelli, ex portiere della Juve, parla della stagione dei bianconeri a TMW: "E' stato un anno anomalo per tutti ed è arrivato il nono titolo, ma ormai siamo abituati... Certo, nove è il record d'Europa ed è una gran bella soddisfazione".



SULLA STAGIONE - "E' stato un anno altalenante, forse i giocatori a disposizione di Sarri non sono adatti al suo gioco e lui è stato intelligente a modificare se stesso. E' stata una cosa eccezionale per lui conquistare lo scudetto al primo anno. Vincendo sempre, il rischio è che i giocatori non abbiano la stessa cattiveria e invece c'è stato alla fine lo spirito giusto". SU SARRI - "Il prossimo anno sarà l'anno per giudicarlo sul serio, gli compreranno i giocatori giusti. Kulusevski è già un centrocampista importante e Bentacur è cresciuto. Rabiot nelle ultime gare è parso quel giocatore che tutti avevano in mente.



SULLA CHAMPIONS - "Non la vedo male, ci sono due settimane per ricaricarsi. Mi auguro che ora giochino quelli che hanno avuto meno spazio e gli altri riprendano energie. Poi ripeto, il prossimo anno vedremo la Juve di Sarri. E capiremo se può ottenere grandi risultati".