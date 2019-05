Your browser does not support iframes.

Una tifosa del genere proprio non può passare inosservata. E la Juventus è ben felice di poter aggiungere al novere delle bellezze bianconere anche Alessandra Balloni, che fa impazzire i social network con i suoi scatti provocanti, in cui mette in mostra un fisico da favola e... la sua passione bianconera! Non a caso i suoi follower su Instagram continuano a salire e hanno quasi raggiunto quota 127mila. Intanto, Alessandra gode delle vittorie bianconere e festeggia il settimo scudetto consecutivo con la sua Juventus.



Non perdete le sue spettacolari foto nella nostra gallery dedicata.