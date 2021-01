Attraverso il suo profilo Instagram, Alena Seredova è tornata a parlare di Buffon e di Ilaria D'Amico: "Se ci siamo scambiati gli auguri con Ilaria? Io sono buona tutto l’anno, non miglioro a Natale… Come si perdona il dolore? Penso che il passaggio è molto lungo, per tutti, molto dipende anche dalla compagnia nuova che ti trovi. Ovviamente la delusione rimane. Onestamente non penso che importi chi è famoso e chi no. Ho sempre scelto con il cuore e questo mi ha portato pure dolore".