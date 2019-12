Your browser does not support iframes.

La Juventus ricorda Ale&Ricky che 13 anni fa persero la vita a Vinovo. Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club bianconero:



Sono già 13 anni, eppure il ricordo è vivido oggi come allora. Tredici anni che dal tragico 15 dicembre 2006 Alessio Ferramosca e Riccardo Neri mancano, come solo due ragazzi di 17 anni possono mancare.



Un ricordo che li ha resi inseparabili: Ale e Ricky sono sempre insieme anche oggi, quando si va al campo dove giocano le Women e le Giovanili, quando si partecipa ai tanti eventi organizzati dall’Associazione Onlus “Riccardo Neri & Alessio Ferramosca” e tutte le volte che si gioca il torneo “Ale & Ricky sempre nel cuore”.



Chi ha amato e ama Alessio e Riccardo sa per certo che il loro ricordo è destinato a durare e a fortificarsi e in questa giornata di memoria il pensiero vola al loro amore per il calcio, alla loro spensieratezza, al loro sorriso, che sarà sempre con noi.