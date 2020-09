"Siamo partiti in 2 e siamo tornati in 5". L'aveva scritto Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, nella prima foto pubblicata con l'intera famiglia nel centro storico di Torino. Proprio Torino è il luogo in cui i due si sono conosciuti e innamorati: poi il matrimonio, il trasferimento a Madrid e ancora a Londra. Nuovamente la capitale spagnola, infine il ritorno alla base, dove oggi Alessandro e Leonardo, i gemelli avuti due anni fa, posano con la maglia della Juventus. "Sempre insieme", la didascalia alla foto pubblicata da Alvaro Morata, che con i piccoli e la sua Alice - che presto partorirà un altro figlio - ha voluto immortalare un giorno davvero emozionante.