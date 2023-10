Aldo Serena, ex attaccante di Juve, Inter e Milan, ha rilasciato un'intervista a Repubblica su quanto sta succedendo nel panorama italiano con il caso scommesse :", qualcosa che ci riguarda come adulti e come genitori di persone sempre più fragil. I giovani hanno tutto, arrivano in alto in fretta, alcuni hanno contratti ricchissimi e nessun bisogno di denaro. Eppure, corrono il rischio di farsi marchiare per sempre. Non sono i vecchi a fine carriera dell’80"."Avevo 19 anni, ero al Como. Un giorno l’allenatore Marchioro ci radunò prima di affrontare il Palermo, e disse: “Ho sentito che circolano brutte voci su di noi. Ma se domenica vedo cose strane da parte di qualcuno, lo metto fuori a costo di finire la partita in sette”. Ero esterrefatto. Dopo pochi mesi, accadde quello che accadde. L’opacità esisteva anche allora"."Noi avevano corpi e voci, parlavamo, però le tentazioni non mancavano. Un mio compagno di camera al Bari, durante i ritiri a una certa ora di sera andava a giocare forte a carte con altri. Una volta mi disse che si era bruciato lo stipendio di un mese, anche se non erano neppure alla lontana le cifre di oggi"."Lo trovo sconvolgente, una deriva forse irrimediabile. Intere generazioni risucchiate da smartphone e tablet, ragazzi intrappolati lì dentro. E, quando sono bambini al campetto, i loro genitori cominciano a montarli con le illusioni, i soldi, la carriera. Ormai è un modo di interpretare la vita. E ogni rapporto con gli altri è filtrato da questi aggeggi elettronici, che sarebbero strumenti magnifici se non venissero usati solo così. Il mio tweet è stato contestato, ma io temo che certi giovani"."Eravamo un gruppo di amici. Guardo i calciatori di oggi, bambini mai cresciuti, mentre scendono dal bus con le cuffie, immersi nei loro mondi: una scena che mi trasmette enorme solitudine. Qualche anno fa, ero con l’Udinese di Guidolin a Braga notai questi giocatori con le cuffie, silenziosi, forse perché circondati da una babele di lingue differenti."