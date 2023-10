Aldo Serena, ex di Juve, Milan, Inter e Torino, ha parlato in vista del big match di San Siro a Tuttosport: "Quale Juve-Milan rigiocherei? Sicuramente una partita di Coppa Italia giocata a Torino, quando ero al Milan.In area di rigore mi ha fatto un numero pazzesco: tunnel e poi lancio lungo per Boniek. Mi sono arrabbiato, volevo dargli una botta. L’ho cercato da tutte le parti. A un certo punto si è accorto che lo stavo rincorrendo, si è girato e in un francese italianizzato mi ha detto: “Garçon chiudi les jambes”. Mi ha smontato. Poi da lì mi è stato simpatico"."Ci sono defezioni da entrambe le parti. Per il Milan peserà non poco l’assenza di Maignan, spesso è lui a dare il via alla costruzione dal basso dei rossoneri, o a far partire i contropiedi innescando gli esterni con i suoi lanci millimetrici. Non ci sarà neanche Theo, e sappiamo quanto sia importante per il Milan il settore di sinistra: è li che ha costruito molte delle sue vittorie. Anche la Juventus è in una situazione simile: con la sosta ha perso Danilo, il leader assoluto della squadra. La sua assenza in una partita come questa, in cui bisogna avere i nervi saldi e la massima concentrazione, si farà sentire. Staremo a vedere se Chiesa riuscirà a recuperare"."Credo che il Milan cercherà spesso di verticalizzare in velocità. La Juve potrebbe rispondere con un baricentro non bassissimo, ma di posizionamento, per poi sfruttare le ripartenze con gli esterni. Abbiamo visto già che il giro palla del Milan, nel momento in cui si trova davanti una squadra compatta, che chiude tutti gli spazi, può andare in difficoltà".MERCATO E NON SOLO - "Il Milan ha portato qualità in mezzo al campo con Rejinders e Adli, che piano piano sta venendo fuori. Giocano con un centrocampista in più, il che gli garantisce maggiore copertura in fase di non possesso.e costante nei 90 minuti. Non sempre ci è riuscita, ma credo che sia la strada giusta dal momento che a centrocampo non ha a disposizione un giocatore in grado di innescare la punta di prima intenzione.rto"."Forse per quelle che erano le mie caratteristiche, e per come sta in campo ti direi il Milan"."Lui, tra l’altro, è un ex Juve. Non è semplice stare due anni e mezzo fuori senza giocare e poi riproporsi in una partita del genere, in cui c’è anche una partecipazione emotiva molto forte. Credo che il Milan cercherà in tutti i modi di non far calciare la Juventus"."Spero non si riveli un fenomeno diffuso e che rimanga circoscritto a questi pochi nomi che sono usciti. Il calcio italiano ha tante difficoltà, soprattutto economiche. Non abbiamo bisogno di altri problemi".