Aldo, a Tuttosport, parla così di Juve-Bologna: "A fine primo tempo ho evidenziato come, a mio giudizio, l’intervento ai danni di Chiesa fosse chiaramente da calcio di rigore – spiega lo stesso Serena all’indomani della gara dell’Allianz Stadium –. Moro sbaglia i tempi dell’intervento, sovrasta l’attaccante bianconero e lo travolge: una dinamica simile è sempre fallosa. Sono andato a cercare il passaggio del regolamento che lo conferma e ho pubblicato anche quello, a margine delle immagini del fallo. L’ho fatto per solidarietà di categoria, se così vogliamo dire. Da ex attaccante sono convinto che i difensori siano troppo tutelati rispetto ai miei colleghi di reparto: l’arbitro, a parti invertite, avrebbe certamente ravvisato un fallo a scapito di Chiesa".