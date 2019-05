Toby Alderweireld ci ha ripensato. Ne è convinto il Daily Mail che riporta la notizia della decisione del difensore belga del Tottenham sul suo futuro. Negli scorsi mesi si era parlato di un suo possibile addio e la Juventus aveva pensato a lui come eventuale rinforzo per la difesa della prossima stagione. Uno scenario destinato verosimilmente a cambiare drasticamente. Infatti Alderweireld ha ammesso di sentirsi bene nel club londinese e di non avere intenzione di accasarsi altrove. La sua permanenza con gli Spurs si prolungherebbe per un’altra stagione. La Juve dovrà guardare altrove: resta viva la pista che porta a Kostas Manolas, ma non sono tramontati altri obiettivi come Samuel Umtiti.