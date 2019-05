Londra è diventata una città chiave per il mercato dellaIl recente viaggio nella capitale inglese ha permesso a Fabiodi portare avanti diversi discorsi, legati ai candidati alla panchina bianconera (da Sarri a Pochettino) ma anche ai possibili innesti per la prossima stagione. Se Paul Pogba resta l'obiettivo numero uno oltremanica, gli occhi dei campioni d'Italia sono puntati anche sul. Come riporta Rai Sport, infatti, il ds della Juve ha incontrato la dirigenza degli Spurs: un colloquio che potrebbe aver toccato anche il tema relativo al futuro di. Il difensore belga, con la sua clausola da 30 milioni di euro, è un'opportunità interessante per i bianconeri.